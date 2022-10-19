ريتشارد نورلاند : أجريت مشاورات مع انقرة لتحديد موعد قريب للانتخابات في ليبيا.

طرابلس 18 أكتوبر 2022م ( وال ) – اجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” مشاورات في انقره اليوم الثلاثاء مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية حول ليبيا واصفا اياها بالمفيدة.

وقال ” نورلاند ” في تغريده نشرتها السفارة الامريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ” أجريت مشاورات مفيدة مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية دزدار في أنقرة بشأن الجهود المبذولة لتحديد موعد مقبول للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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