امريكا : شركة (لافارج) الفرنسية تقر بذنبها في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش في سوريا .

نيويورك 19 اكتوبر 2022 ( وال )- أقرت شركة (لافارج) الفرنسية للإسمنت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش في سوريا، حسب ما أعلنته وزارة العدل الامريكية .

وقالت الوزارة في بيان لها أمس ، إن الشركة ستدفع غرامة مالية تقدر بـ( 777 ) مليون دولار بعد أن أقرت بالذنب في التهم الأمريكية بالتآمر لتقديم دعم مادي لجماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا بين عامي 2012 و2014.

وأوضحت الوزارة ، أن شركة لافارج عقدت صفقة مع الإرهابيين الأجانب الذين توعدوا وقاموا بالفعل بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة وشعبها وأمنها القومي، وفعلت ذلك من أجل الربح .

وحسب البيان فقد أكدت ( لافارج) التي استحوذت عليها مجموعة (هولسيم) السويسرية، في عام 2015، أنها ستسدّد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية ، وتحمل المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، معبرة عن اسفها لحدوث هذا السلوك .