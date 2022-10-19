تنافس بين دور النشر الليبية و دور النشر العربية المشاركة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال) – تشارك دور النشر الليبية في المشهد الثقافي الضخم الذي تشهده مدينة بنغازي هذه الأيام والمتمثل في إقامة “معرض بنغازي الدولي الأول للكتب 2022م”، وذلك بمشاركة 18 دار نشر من مختلف المدن الليبية، حيث تنافس جميع دور النشر المشاركة في المعرض.

الدور الليبية منافسة في المعرض

ـ وكالة الأنباء الليبية ـ التقت صاحب دار بريم للطباعة والنشر والتوزيع غريان أحمد خليفة بريم، حيث صرح “دور النشر الليبية تنافس جميع دور النشر المشاركة في المعرض بقوة من ناحية المصداقية في الأسعار والتخفيضات، فنحن لا نكهل ثقل أخانا الليبي ونحاول على قدر المستطاع مساعدته ومساندته في المعرفة والثقافة، وأيضاً ننافسهم في جودة طباعة الكتب فالمطابع في ليبيا فاخرة جداً”.

وأوضح بريم “هذه ثاني مشاركة للدار في معرض يقام بمدينة بنغازي، الأول كان في عام 2018م بجامعة العرب الطبية، وهذا المعرض بادرة خير على جميع الناشرين وعلى مدينة بنغازي، حيث كان الاستقبال من القائمين على المعرض جميل جدا والرعاية للمعرض والتنظيم عالية المستوى”.

إقبال على الأجنحة الليبية

وحول إقبال الزوار على الجناح، قال: “إن دار البريم مختصة فقط في الكتب التعليمية في شتى المجلات، و الاقبال عليها ممتاز جداً، حتى وإن انخفضت نسبة المبيعات الذي نبرره بسبب الحالة الاقتصادية للمواطن الليبي”.

واختتم مسؤول الدار: “شرفاً لي بأني ناشر ليبي و مازلت مستمر في النشر والطباعة، رغم الصعوبات والتغيرات الاقتصادية التي تضرب البلاد والعالم أجمع”

وفي ذات السياق، ذكر المسؤول عن جناح مكتبة عمر المختار صلاح مختار البرعصي البيضاء: “أن الإقبال على معرض جيد جداً ونسبة المبيعات مرتفعة، وأكثر المبيعات في الجناح على الروايات الأجنبية، منوهاً إلى أن الجناح مشارك فقط بروايات عربية و أجنبية و قصص الأطفال”.

فاطمة مفتاح جربوع صاحبة دار نشر و مكتبة الزهراء البيضاء – بنغازي: أوضحت لمراسل (وال) “الدار مشاركة بعشر عناوين طبعة أولى متنوعة في جميع التخصصات، إلى جانب أن دار النهضة بيروت كلفتنا بنشر كتبها في المعرض وأعطتنا توكيل رسمي بذلك، حيث يبلغ عدد عناوينها المشاركين بها 300 عنوان”

وبينت: “زوار الجناح أكثرهم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، لأن الدار مختصة فقط في الجانب الأكاديمي، وإلى الآن نسبة الإقبال للدار معقولة كثالث يوم للمعرض”.

مشاركة الجامعات الليبية

وعن مشاركة الجامعات الليبية في المعرض، صرح دكتور (فوزي الحداد) مدير عام إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة طبرق: ” الجامعة مشتركة في المعرض بمنشورات جديدة ومطبوعات تصدر لأول مرة عن الجامعة للمؤتمرات العلمية لسنة 2022م، ومطبوعات لأعضاء هيئة التدريس مختلفة في مجالات عدة، وهي محط أنظار الفئات المختصة من بداية افتتاح المعرض”.

واختتم: ” لم تكن هناك عناوين تقدمنا بها وتم رفضها من قبل اللجان المسؤولة، لأن جميعها عناوين جامعية علمية لها علاقة بالمقررات الدراسية بشكل أو بأخر، وعددها 12 عنوان جديد، و هناك عناوين أخرى انظمت في وقت أخر من افتتاح المعرض”. (وال _ بنغازي)

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