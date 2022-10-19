وال| عاجل.. الدولية للاستثمارات الثقافية تهدي جميع إصداراتها في معرض الكتاب إلى جامعة بنغازي

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال) _ أعلنت الدار الدولية للاستثمارات الثقافية المصرية، المشاركة بجناح في معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022م، أن جميع إصداراتها بالمعرض خدمة لطالبي العلم بجامعة بنغازي.

وصرح مسؤول الدار محمد وفائي لوكالة الأنباء الليبية: إنه بمناسبة العرس الثقافي الأول للكتاب الذي يقام على أرض الثقافات بنغازي، نهدي جميع إصدارات الدار بجناح المعرض إلى جامعة بنغازي.

وأوضح الوفائي: أن عدد الكتب بالجناح 2300 كتاب، و 230 عنوان، والعنوان الواحد به أكثر من نسخة. (وال _ بنغازي) ه أ

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