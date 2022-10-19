عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تزور معرض بنغازي الأول للكتاب 

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال) _ قامت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتورة ابتسام ابحيح بزيارة إلى معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م، وتجولت داخل جميع الأجنحة المشاركة في المعرض، واقتنت منها بعض الكتب.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قالت الدكتورة ابتسام بعد انتهاء جولتها بالمعرض: هذا المعرض يعتبر شعلة في ظلمة الليل، فقبل هذا المعرض كان هناك معرض السفينة العائمة ولكن لا تقارن بدور النشر الموجودة في معرض بنغازي الدولي.

وأضافت ابحيح: أنواع الكتب الموجودة جداً قيمة، منها كتب علمية وكتب المناهج التعليمية وكتب الأطفال وكتب العلوم القانونية، وهناك تنوع متكامل في المعرض من ناحية العناوين سواء في جانب الثقافة أو في الجانب العلمي، والشيء الآخر الذي لاحظته في المعرض التنوع في دور النشر، فقد مررت على دور نشر سودانية و أردنية و مصرية وأخرى ليبية وسعودية وغيرها ولا يكفي يوم واحد لزيارة المعرض.

وتابعت: لاحظت تفاوت في الأسعار بين دار نشر وأخرى، وقد سمعت بأن القيمة المالية للورق ارتفعت خلال أربعة أشهر فقط ثلاثة أضعاف قيمتها الأولى وهنا يصعب على المواطن الليبي مواكبة الأسعار لهذا نحن ننتظر الأيام الأخيرة للمهرجان، فقد يتم تخفيض الأسعار، لأنه قد تقوم إدارات بعض المدارس بالحضور للمعرض واقتناء كتب لمكتبة المدرسة.

و اكملت ابحيح: أتمنى أن يقام هذا المعرض بشكل سنوي في حال كان هناك إقبال على المعرض من قبل المواطنين، فهذا يستقطب دور النشر للحضور بشكل دائم لبنغازي، مشيرة إلى إنها اقتنت كتب قانون من دار النشر نينوى، فهي تحمل عناوين جميلة جداً.

وفي الختام دعت: القيادة العامة لشراء كتب تزود بها مكتبة جامعة بنغازي لتعويضها عن ما خسرته طيلة فترة الحرب لأن الطلبة قدرتهم الاستيعابية كبيرة ومحتاجين لهذه الكتب، فاتمنى الدعم الكامل لمكتبات الكليات والمكتبة المركزية فوجود مثل هذا المعرض فرصة كبيرة لتحقيق هذا الدعم. (وال – بنغازي) ه أ

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