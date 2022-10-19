كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية على المنطقة العازلة.

سيول 19 أكتوبر 2022 (وال) – أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية على المنطقة العازلة التي تفصلها عن كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة مدفعية في البحر الأصفر، و 150 قذيفة أخرى في البحر الشرقي مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان بأن قذائف المدفعية التي أُطلقت سقطت في المناطق العازلة الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي، والمصممة للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار إلى أن إطلاق قذائف المدفعية على المناطق العازلة يعد انتهاكًا واضحًا للاتفاقات العسكرية المشتركة، ومن شأنه تقويض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية و المجتمع الدولي .

من جانبه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عملية الإطلاق ودعا كوريا الشمالية إلى وقف هذه الأعمال والدخول في حوار ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

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