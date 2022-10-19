رئيس الأركان يلتقي مفوضي الشركات التموينية المتعاقدة مع هيئة الإمداد والتموين.

طرابلس 19 أكتوبر 2022 م (وال) – تركز لقاء رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” مع مفوضي الشركات التموينية المتعاقدة مع هيئة الإمداد والتموين نظير تقديم خدمات تموينية لوحدات ومواقع عسكرية على مناقشة العديد من العقبات التي تواجه الإمداد بالتموين، وكذلك المشاكل التي تواجه الشركات المتعاقد معها في ذات الخصوص.

وحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي فقد تخلل اللقاء الذي حضره – رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة الحسابات العسكرية، ومدير الإدارة المالية برئاسة الأركان العامة – مداخلة هاتفية من وزير الدفاع، لطمأنه أصحاب الشركات على حلحلة المشاكل المطروحة حول الخدمات المقدّمة، وسداد ديونها، وسعي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للوصول إلى إنهاء كافة العقبات التي تواجهها.

( وال )