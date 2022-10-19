وزيرة العدل بحكومة الوحدة تبحث مع نظيرها المغربي تعزيز علاقات التعاون في المجالات العدلية 

إفران 19 أكتوبر 2022 (وال)- بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن مع نظيرها المغربي عبد اللطيف وهبي، تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تطوير الاتفاقيات المشتركة المعنية بالإعلانات والإنابة وتنفيذ الأحكام.

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر وزراء العدل العرب الذي انطلقت أعماله بمدينة إفران المغربية.

كما تناول الاجتماع مناقشة العمل على مساعدة نقل الأشخاص المحتجزين أو السجناء المحكوم عليهم إلى أوطانهم لقضاء ما تبقى لهم من عقوبة.

وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال الاجتماع، أن المغرب مهتم بالتعاون المشترك في إطار الاتفاقيات بين وزارتي العدل في البلدين. (وال)

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