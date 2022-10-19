بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

نيويورك 19 أكتوبر2022 (وال)- أكدت بعثة دولة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

جاء ذلك – في بيان – أصدرته البعثة خلال مشاركتها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ في جلسة المناقشة العامة أمام اللجنة الثانية (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (56) المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وأعرب بيان وفد البعثة الليبية الذي ترأسه أشرف حامد المكلف بمتابعة أعمال اللجنة بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة – عن قلق ليبيا العميق إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في سياساته، وممارساته لتوسيع المستوطنات وهدم المباني والمنازل الفلسطينية وتنفيذ عمليات الإغلاق والاستمرار في بناء الجدران الفاصلة، وفرض القيود على إمكانية الوصول والتنقل.

وقال البيان إن هذه الإجراءات تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُحرم الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية، مدينًا تصعيد الأعمال العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل الاحتلال ومطالبًا السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

وجدّد البيان التأكيد على الحاجة الملحة للتعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على كافة المسارات، فضلا عن دعم ليبيا الكامل لكل ما يقرره الشعب الفلسطيني الرافض للممارسات القمعية لسلطة الاحتلال، ولحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. (وال)

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