وَزِير التّربية والتّعليم يجتمع مع مُديري مكاتب التّعليم الثانوي ببلديات طرابلس الكبرى والغربية والوسطى .

طرابلس 19 أكتوبر 2022 (وال) – افتتح وَزِير التّربية والتّعليم “موسى المقريف” اليوم الاربعاء الاِجتماع الثالث لِمُديري مكاتب التّعليم الثانوي ببلديات طرابلس الكبرى، والمنطقة الغربية والوسطى، بِحُضور مدير إدارة التّعليم الثانوي “محمد المغربي” ومُديري مكاتب التّعليم الثانوي ببلديات طرابلس المركز، والمنطقة الغربية والوسطى.

وَ تَركَّزتْ محاور الاِجتماع عَلى آلِية عَمل مكاتب التّعليم الثانوي مَع الإدارة وِفْقَ الاختصاصات واحتياجات مدارس التّعليم الثانوي مِن مُعلِّمين، وكتاب مدرسِي وأثاث مدرسِي والاستفادة مِن مُعلِّمين غَير مُتخصِّصين.

وَ أَثْنَى الوَزِير في كلمة خلال الاجتماع عَلى جُهود إدارة التّعليم الثانوي، والمكاتب التابعة لها بالمُراقبات فِي تذلِيل كل الصِّعاب ووضع الحُلول الأوّلية لِمَا لها مِن بدء عَام دراسِي جديد خالي مِن كل المُعوقات.

وال..