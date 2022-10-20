وزير الداخلية المكلف يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ارتفاع عدد حالات وباء الكوليرا في لبنان.
تم النشر منذُ 53 دقيقة
كميات الامطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية على عدد من المدن والمناطق.
تم النشر منذُ ساعتين
وَزِير التّربية والتّعليم يجتمع مع مُديري مكاتب التّعليم الثانوي ببلديات طرابلس الكبرى والغربية والوسطى .
تم النشر منذُ 3 ساعات
بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك