وزيرة الخارجية تستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

طرابلس 19 اكتوبر 2022 (وال)-أبدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش استعداد حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية ، التعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا،والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة.

و أكدت الوزيرة خلال استقبالها لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” في طرابلس أن الشعب الليبي يتطلع للاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، وأن تكون ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة.

وحسب صفحة وزارة الخارجية فأن الجانبين شدد ا على ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية، التي أصبحت واضحة ومعرقلة لجهود السلام والاستقرار .

من جهته أكد المبعوث الاممي على دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى أهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية، مشددا على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم .