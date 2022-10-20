ابوالغيظ وباتيلي يشددان على دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار إلى ليبيا.

القاهرة 19 أكتوبر 2022م ( وال ) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبوالغيط ” عن استعداده للتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ” عبدالله باتيلي ” في جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ” ابوالغيظ ” أمس الثلاثاء، مع ” باتيلي ” هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه في العاصمة طرابلس وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة العربية ” جمال رشدي “.

واستعرض الاتصال الهاتفي آخر التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وشدد ” أبوالغيط ” و” باتيلي ” على أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.

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