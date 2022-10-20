توقعات بأعاده افتتاح معبر الدّبداب الحدودي مع الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ابوالغيظ وباتيلي يشددان على دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار إلى ليبيا.
تم النشر منذُ 53 دقيقة
بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة : توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
تم النشر منذُ ساعتين
موقع ديكود 39 الإيطالي : روما أول شريك تجاري لليبيا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 .
تم النشر منذُ 3 ساعات
وزير الداخلية المكلف يتفقد سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك