مركز البحوث الزراعية والحيوانية يعتزم إقامة ورشة عمل ويوم حقلي حول شجرة الزيتون بعنوان ( الزيتون .. شجرة الأجيال ).

طرابلس 20 اكتوبر 2022 ( وال ) – يعتزم مركز البحوث الزراعية والحيوانية إقامة ورشة عمل ويوم حقلي حول شجرة الزيتون بعنوان ( الزيتون .. شجرة الأجيال ) وذلك يومي( 24_25 ) اكتوبر 2022 .

ويتضمن اليوم الاول إلقاء عدد (4) ورقات بحثية لمجموعة من الأساتذة الباحثين المختصين في مجال دراسات الزيتون ، وعرض عينات ثمار وزيت الزيتون وعروض توضيحية لغراسات الزيتون ، فيما يتضمن اليوم الثاني زيارة حقلية للمجمع الوراثي لأصناف الزيتون وإعطاء شروح حول اصناف الزيتون بالإضافة إلى زيارة لمختبر البستنة لتحليل الزيتون .

وسيتم على هامش الورشة تكريم احد الشخصيات المعطاءة في هذا المجال الاستاذ المهندس ( الهادي خلف ) لجهوده المتميزة وبصمته الثرية في بحوث ودراسات تنمية وتطوير زراعات الزيتون في ليبيا .