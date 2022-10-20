الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الخميس .

طرابلس 20 اكتوبر 2022 ( وال) – أكد المركز الوطني للإرصاد الجوية ان الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصةً ( المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت ، بني وليد و أبونجيم والمناطق المجاورة لهما، مناطق الخليج والساحل الشرقي ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية على بعض هذه المناطق، مع نشاط للرياح يوم الغد على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر .

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع ان السحب ستتكاثر من حين لإخر هذا اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي (الحمادة – أوباري ، سبها ، مرزق والمناطق المجاورة لها ) مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–26)م وتنقشع السحب تدريجياً من مساء الغد ويشمل الانقشاع يوم السبت أغلب المناطق .

( وال)