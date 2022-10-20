الرئيس التشادي يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات.

نجامينا 20 أكتوبر 2022 (وال) – أعلن الرئيس التشادي “محمد ديبي إتنو” حالة طوارئ بهدف احتواء وإدارة الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع وبلغ عدد المتضرّرين منها أكثر من مليون شخص.

وقال “ديبي” في خطاب تلفزيوني إلى الأمة ” ابتداء من الآن، ستُفرض حالة الطوارئ لاحتواء آثار هذه الكارثة الطبيعية بشكل أفضل “.

وأضاف أن الفيضانات أثرت على 636 بلدة في 18 من أصل 23 إقليما في البلاد، وكانت الأكثر تضررا هي الأقاليم الجنوبية.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لتوفير المأوى والغذاء والصرف الصحي لمن شردتهم الفيضانات.

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