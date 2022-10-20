اختتام ملتقى مسؤولى الشؤون الضمانية بفرع فزان .

سبها 20 اكتوبر 2022 ( وال ) – اختتم بمدينة سبها الاربعاء ملتقى مسؤولي الشؤون الضمانية الذي نظمه صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان .

وحضر الجلسة الختامية مدير مكتب الخدمات الضمانية سبها ورؤساء اقسام التسجيل والاشتراكات والتفتيش و المعاشات والمنافع النقدية والجودة وتقويم الأداء بالفرع .

وتخلل الملتقى الذى شارك فيه مسؤولى الشؤون الضمانية من مختلف القطاعات والاجهزة والمراكز بالمنطقة تقديم عرض مرئي يتضمن التعريف بقانون الضمان الاجتماعي ومهام مسؤولي الشؤون الضمانية في عمل الصندوق .

وقدمت من المشاركين في الملتقى العديد من الاراء والمقترحات حول ما تضمنته فعاليات الملتقى والرد على الاستفسارات حول بعض الأمور المتعلقة بمهام مسؤولي الشؤون الضمانية.

(وال سبها )