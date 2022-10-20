ليبيا نيوز

اختتام ملتقى مسؤولى الشؤون الضمانية بفرع فزان .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها  20 اكتوبر 2022   ( وال  ) – اختتم بمدينة سبها  الاربعاء ملتقى مسؤولي  الشؤون الضمانية الذي نظمه  صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان .

 وحضر  الجلسة الختامية مدير مكتب الخدمات الضمانية سبها ورؤساء  اقسام التسجيل والاشتراكات والتفتيش و المعاشات والمنافع النقدية  والجودة وتقويم الأداء بالفرع .

وتخلل الملتقى الذى شارك فيه  مسؤولى الشؤون الضمانية من مختلف القطاعات والاجهزة  والمراكز  بالمنطقة تقديم  عرض مرئي يتضمن التعريف  بقانون الضمان الاجتماعي  ومهام مسؤولي الشؤون الضمانية   في عمل الصندوق .

 وقدمت من المشاركين في الملتقى  العديد من الاراء والمقترحات حول ما تضمنته فعاليات الملتقى والرد على الاستفسارات   حول بعض الأمور   المتعلقة بمهام مسؤولي الشؤون الضمانية.

  (وال سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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