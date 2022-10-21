رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق يطالب الأجهزة الأمنية متابعة أزمة الوقود .

طبرق 20 أكتوبر2022م (وال)- طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية ” من كل الأجهزة الأمنية متابعة أزمة وقود الديزل التي تشهدها البلدية.

وشدد بوالخطابية حسب صفحة المجلس البلدي طبرق الرسمية على ضرورة ضبط الاجهزة الامنية للمهربين وتسليمهم للعدالة .

وذكر المجلس أن أبو الخطابية عقد اجتماعا مع شركة البريقة لتسويق النفط ومديرية الحرس البلدي وبحضور الإدارة القانونية بالبلدية لمتابعة هذه الازمة .

وقد أوضحت شركة البريقة انه ليس هنالك أي أزمة وقود وأن الشركة تستلم يومياً مليون ومئتان ألف لتر من الديزل وتقوم بتوزيعها .

وقد أظهرت التقارير الواردة حسب المصدر أن سبب الأزمة هو التهريب ووجود مزارع بها صهاريج كبيرة جنوب طبرق تستغل في بيع وتهريب الوقود ،حيت تم إبلاغ الأجهزة الأمنية عنها.. .