الدبيبة والحداد يحضران التمرين التعبوي للواء (53) مشاة والقوات المساندة .

طرابلس 21 أكتوبر 2022م (وال) – أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع – ” عبدالحميد الدبيبة ” أمس الخميس على التمرين التعبوي (إعصار 1) الذي ينفذه اللواء ( 53 ) مشاة مستقل، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” وبمشاركة ( 30 ) وحدة عسكرية من الجيش الليبي حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأستمع ” الدبيبة ” خلال التمرين التعبوي الذي حضرته – الملحقيات العسكرية الإيطالية والتركية والسودانية، إلى جانب رؤساء الأركان التخصصية برئاسة الأركان العامة، ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الدفاع وعدد من ضباط الجيش -لشروح تفصيلية حول التمرين من الفريق المختص، وأعطى الإذن بعدها للبدء بتمرين اليوم الأول.

و شدد ” الدبيبة ” – حسب المكتب الإعلامي – على أن الجيش الليبي سيكون دومًا ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد، مؤكدا افتخاره بهذا التمرين التعبوي الذي لم يُنفذ منذ 2007، والذي تميز بالإعداد له وتنفيذه على الأسس والقواعد الصحيحة المعمول بها وبكفاءة عالية المستوى.

وأشار المكتب الإعلامي إلى وزير الدفاع عقد عقب التمرين اجتماعا موسعا ضم كافة القيادات العسكرية المشاركة في التمرين لمناقشة عدد من الموضوعات العسكرية الهامة.

( وال)