خاص (وال) : تنسيقية التدريب ببلدية بنغازي تختتم دورة تدريبية بعنوان (شيفرة التميز ) .

بنغازي 21 أكتوبر 2022م (وال) – اختتمت مساء الخميس أعمال الدورة التدريبية (شيفرة التميز) التي نظمتها تنسيقية التدريب ببلدية بنغازي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية الحديثة والتعليم الحر ومسؤولي التدريب بالقطاعات العامة واستهدفت عدد (50 ) متدرب من الموظفين والموظفات بـ (22) قطاع .

وأوضح المستشار والمدرب الدولي ” مجدي رافع الشريف ” الذي قام بتنفيذ الدورة لوكالة الانباء الليبية دورة شيفرة التميز تعنى بتميز الموظف ووضع سياسات تميز الموظف داخل المؤسسة التي يعمل بها من خلال إدارة الوقت ووضع الاستراتيجيات ومواصفات الموظف الناجح .

وأشار إلى أن الشيء المهم في هذه الدورة التي استمرت لمدة اربعة أيام هو وضع الحل للمشكلات والاستراتيجيات أي التخطيط الاستراتيجي .

( وال)