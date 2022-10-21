سفيرة السعودية لدى واشنطن تنفي اصطفاف بلادها مع روسيا .

واشنطن 21 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ نفت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، اتهام البيت الأبيض بلادها بالاصطفاف مع روسيا على خلفية قرار خفض إنتاج النفط الذي صدر عن “أوبك بلس” في الــ 5 من شهر أكتوبر الحالي .

ونشرت السفيرة السعودية تغريدة على صفحتها الرسمية عبر شبكة “تويتر” استعرضت فيها أبرز مواقف السعودية تجاه أوكرانيا والتي شملت تصريحات محمد بن سلمان،ولي العهد السعودي، للرئيس الأوكراني، فلادمير زيلينسكي، حول إدانة السعودية لضم روسيا لأراض أوكرانية

واستعرضت الأميرة ريما بنت بندر أيضا تقديم السعودية خلال الاتصال نفسه مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 400 مليون دولار بهدف الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين خلال الأزمة التي تمر بها البلاد ، حسب قولها .

ولفتت السفيرة السعودية لدى واشنطن إلى الشكر الذي وجّهه زيلينسكي لمحمد بن سلمان على استعداده للعب دور الوساطة في حل الصراع وعلى موقف المملكة الثابت ومبادراتها الإنسانية.

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