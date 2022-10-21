النيابة العامة بمكتب النائب العام تأمر بحبس الموظف المُوكل إليه مهمة المراجعة الداخلية بجامعة الزيتونة .

طرابلس 21 اكتوبر 2022 (وال)- ذكر المكتب الاعلامي بمكتب النائب العام ان نائب النيابة بالمكتب تولى مباشرة إجراء استجواب الموظف المُوكل إليه مهمة المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة؛ عقب توافر ما يكفي للتدليل على ارتكابه جريمة الإضرار العمدي بالمال العام؛ والاشتراك مع آخرين في تنفيذ مشروع الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون.

ووجهت النيابة للمتهم تعمُّده تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية لإظهار تنفيذ الشخص المعنوي المتعاقد معه التزامه بتوريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار، مع علم الموظف بانتفاء ذلك؛ للوصول إلى صرف القيمة المالية المترتبة على تنفيذ محل العقد .

وبإثبات الواقع المنسوب إلى المتهم؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمر جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات .

وال..