الأمن بطبرق يحبط محاولة تهريب كميات مهولة من البنزين والديزل ويشتبك مع المهربين .

طبرق 21 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ تمكن رجال الأمن بمديرية طبرق يوم أمس الخميس من احباط محاولة لتهريب كميات مهولة يتجاوز مقدارها ملايين اللترات من البنزين والديزل كانت معدة للتهريب الى الاراضي المصرية وربما منها الى بلدان افريقية أخرى.

ووفق بيان مديرية امن طبرق على شبكة المعلومات الدولية ، بتلقي جهات الاختصاص معلومات محددة عن استعداد مهربين افتكاك سيارات شحن كانت مصادرة من مجموعــة المهربين المسلّحــة مــن داخــل مقــر المركــز ، والـتي تــم صودرت من مزرعــة مشبوهــة يتم بها “تفريــغ وتعبـئة الوقــود معبــأه فــي صهاريــج نقــل “كبيــرة وبلاستيكيــة” جاهــزة للتهريــب خــارج الحدود الليبية ، اتخذت الاجراءات بالقاء القبض على عناصر مجموعة المهربين المسلحة “مركــز شرطــة الجهــاد ” بمديريــة أمــن طبــرق ، بعد تبادل اطلاق النار مع الخارجين عن القانون الأربعة ، وسيحالون الى المحكمة المختصة لمحاكمتهم على جريمتهم ، واعتدائهم على مركز الشرطة .

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