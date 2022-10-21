زليطن ترأس الاتحاد الليبي للصيد والاستثمارات البحرية .

طرابلس 21 اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ أعلن المجلس البلدي ببلدية زليطن انتخاب عميد البلدية “مفتاح حمادي” رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للصيد والاستثمارات البحرية على مستوى ليبيا

وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس، انتخاب رئيس للجمعية العمومية، والمقرر العام كذلك، واعتماد مجلس إدارة الاتحاد ، و واستقر الاتفاق على ان يكون المقر الرسمي للاتحاد بالبلدية، بالإضافة إلى الاتفاق على ان يكون للاتحاد فرع في بلدية طرابلس وآخر في بلدية بنغازي .

و بحسب بيان البلدية فإن أهم أولويات الاتحاد تطوير البنية التحتية بشكل عام و تطوير الصيد البحري و مالكي وحدات الصيد البحري بشكل خاص

كما يسعى الاتحاد إلى تقديم مقترحات التشريعات و القرارات و التنسيق و التعاون مع جميع الاتحادات العربية و الأوربية و الإقليمية، فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمراكب و مراسي الصيد البحرى على مستوى ليبيا .

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