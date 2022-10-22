عقيلة والمشري يتفقان على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية .

الرباط 21 أكتوبر 2022 م ( وال) – التقى رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” ورئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري ” اليوم الجمعة في العاصمة المغربية ” الرباط ” برعاية مغربية .

وقال ” عقيلة ” في مؤتمر صحفي مشترك مع ” المشري ” أنه التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، واتفق معه على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية شهر ديسمبر 2022″.

وكشف ” عقيلة ” بأنه اتفق مع ” المشري ” على العمل على كل ما من شأنه ان تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في اقرب الأوقات واستئناف الحوار من اجل عمل ما يلزم لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق بين المجلسين.

وثمن رئيس مجلس النواب عاليا دور ملك المملكة المغربية محمد السادس، الذي أكد بأنه الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها ومنع التدخل الخارجي في شؤونها.

بدوره لفت رئيس المجلس الاعلى للدولة للدولة ” خالد المشري ” في المؤتمر الصحفي أن انقسام المؤسسات السيادية اثر بشكل سلبي على حياة المواطنين ، وعلى استقرار البلاد ، مؤكدا على ضرورة العمل على توحيد المؤسسات في البلاد ، وضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة لكل البلاد.

(وال)