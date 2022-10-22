شركة سرت لإنتاج النفط والغاز ترجع تعطل صرف مرتبات عامليها لتأخر مخصصات الباب الأول من الميزانية .

بن جواد 21 أكتوبر 2022 م ( وال) – أرجعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تعطل صرف مرتبات العاملين لديها إلى تأخر إحالة مخصصات الباب الأول من الميزانية المعتمدة .

وقالت الشركة ان مع تأخر إحالة مخصصات الباب الأول من الميزانية المعتمدة المتضمن مرتبات العاملين بالشركات والمراكز والمعاهد من وزارة المالية اصبح من المستحيل دفع مرتبات العاملين بها ما لم يتم تغطيتها ماليا بإحالتها الى حسابها المصرفي .

وطمأنت إدارة الشركة العاملين بأنها تبذل كل جهودها من أجل إنجاز كل التسويات المالية المستحقة لهم ، وذلك من خلال آلية يتم من خلالها صرف تلك المستحقات لعدد من المستخدمين تباعاً كل شهر.

واوضحت في منشور لها انها على تواصل مستمر مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وإن الفترة القادمة ستشهد انفراجاً فيما يتعلق بالمخصصات المالية للمرتبات وإحالتها في متسع من الوقت.

(وال)