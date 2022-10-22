صالح والمشري يشيدان بجهود العاهل المغربي لحل الازمة الليبية.

طرابلس 21 أكتوبر 2022م (وال ) – اتفق رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال.

وبحسب تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك” فقد اتفق ” صالح ” والمشري ” عل العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا، في أقرب الأوقات، وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين.

وشدد الجانبان على ضرورة استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين ومواصلة التشاور بينهما بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية.

وأشاد ” صالح ” و” المشري ” بالجهود التي يبذلها العاهل المغربي الملك “محمد السادس” والاهتمام الذي يوليه للقضية الليبية إضافة إلى دعمه الدائم والمستمر لأشقائه الليبيين من أجل إيجاد حل ليبي _ ليبي للأزمة الحالية.

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