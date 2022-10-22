جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى

طرابلس 21 أكتوبر 2022 (وال) – استلم جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، اليوم الجمعة، شحنة من مشغلات غسيل الكلى ضمن سلسلة من توريدات الأدوية العامة والتخصصية التي ستصل إلى المخازن تباعا.

وأوضح الجهاز في بيان على صفحته في موقع فيسبوك أن الشحنة ستوزع على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.

ويأتي توريد الشحنة لتوفير احتياجات مراكز الغسيل وسد أي عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى بكل انسيابية دون توقف.