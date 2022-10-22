ليبيا ومالطا تبحثان تفعيل التعاون في مجال الطاقة الكهربائية

طرابلس 21 اكتوبر 2022 (وال) – بحث وفد ليبي، اليوم الجمعة، في مالطا مبادرة للربط الكهربائي، وتأمين إمدادات الطاقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر وزارة الطاقة والبيئة بمالطا، ضم فريق عمل من لجنة الربط الكهربائي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط، مع وزيرة الطاقة والبيئة المالطية مريام دالي، وفريق الخبراء من الجانب المالطي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الطرفان أكدا خلال الاجتماع، أهمية اتخاذ خطوات فعلية لإنجاح هذه المبادرة لتحقيق الاستثمار الأفضل لمصادر الطاقات المتجددة التي تزخر بها ليبيا.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وقعت في 31 أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم مع مالطا في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، وتأمين مصادر إمدادات الطاقة من مختلف المصادر، بما فيها تعزيز الربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الابيض المتوسط.

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