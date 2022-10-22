رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ( باتيلي ) يرحب بحوار رئيسي مجلسي النواب والدولة في المغرب ويقول إنه أخذ علما بنتائج الاجتماعات .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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