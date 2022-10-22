ليبيا نيوز

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ( باتيلي ) يرحب بحوار رئيسي مجلسي النواب والدولة في المغرب ويقول إنه أخذ علما بنتائج الاجتماعات .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ( باتيلي ) يرحب بحوار رئيسي مجلسي النواب والدولة في المغرب ويقول إنه أخذ علما بنتائج الاجتماعات .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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