ليبيا نيوز

دعوة اندية خليج السدرة الى فتح سجلات الانتساب للجمعيات العمومية امام الجمهور .

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

 بن جواد 22 اكتوبر 2022  ( وال ) – دعا مكتب الرياضة ببلدية خليج السدرة الاندية الرياضية الأنـدية الرياضيـة الواقعة داخـل النطاق الاداري للبلدية ( راسـكو – صقـور الخليـج – الشبـاب النوفليــه ) الى فتح سجـل الانتساب لعضويه الجمعيـة العموميـة للاندية .

   واوضح بانه بناء علي مانصت عليه تعليمات وزارة الرياضة وعلـي القوانين والنظام الأساسي الموحد للأندية الرياضيـة الـذي ينص علي إنتخابات الأنـدية التي إنتهت مدتها ان كانت اللجنـة منتخبه أو لجنـة تسيـيرية عليه وجب فتح سجل الانتساب لعضوية الجمعيـة العموميـة للاندية وذلك مـن تاريـخ  السبت 22 اكتوبر 2022  الي يـوم الاثنيـن 24 من نفس الشهر .

   … وال خليج السدرة

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وكالة الأنباء الليبية

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