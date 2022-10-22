دعوة اندية خليج السدرة الى فتح سجلات الانتساب للجمعيات العمومية امام الجمهور .

بن جواد 22 اكتوبر 2022 ( وال ) – دعا مكتب الرياضة ببلدية خليج السدرة الاندية الرياضية الأنـدية الرياضيـة الواقعة داخـل النطاق الاداري للبلدية ( راسـكو – صقـور الخليـج – الشبـاب النوفليــه ) الى فتح سجـل الانتساب لعضويه الجمعيـة العموميـة للاندية .

واوضح بانه بناء علي مانصت عليه تعليمات وزارة الرياضة وعلـي القوانين والنظام الأساسي الموحد للأندية الرياضيـة الـذي ينص علي إنتخابات الأنـدية التي إنتهت مدتها ان كانت اللجنـة منتخبه أو لجنـة تسيـيرية عليه وجب فتح سجل الانتساب لعضوية الجمعيـة العموميـة للاندية وذلك مـن تاريـخ السبت 22 اكتوبر 2022 الي يـوم الاثنيـن 24 من نفس الشهر .

… وال خليج السدرة