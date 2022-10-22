ليبيا نيوز

انطلاق الانتخابات للمجلس البلدي ترهونة بمشاركة ( 25.000 ) الف ناخب من كل مناطق مدينة ترهونة .

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  ترهونة 22 اكتوبر 2022 (وال)- فتحت مراكز الاقتراع  في ترهونة ابوابها اليوم السبت  امام الناخبين   لانتخاب مجلسهم البلدي من خلال 42 مركزا  موزعة على 89 محطة  .

ويشارك في العملية الانتخابية 25.000 الف ناخب من كل مناطق مدينة ترهونة  .

وذكرت  اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن انتخابات المجلس البلدي ترهونة ستكون بداية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في أغلب البلديات تباعا في كافة ربوع ليبيا  و التي أنتهت المدة القانونية لمجالسها البلدية   .

 ويتابع الانتخابات 150 مراقبا  و350 وكيلا عن المترشحين   وينفذها اكثر من 400 موظفا .

وال..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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