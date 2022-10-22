انطلاق الانتخابات للمجلس البلدي ترهونة بمشاركة ( 25.000 ) الف ناخب من كل مناطق مدينة ترهونة .

ترهونة 22 اكتوبر 2022 (وال)- فتحت مراكز الاقتراع في ترهونة ابوابها اليوم السبت امام الناخبين لانتخاب مجلسهم البلدي من خلال 42 مركزا موزعة على 89 محطة .

ويشارك في العملية الانتخابية 25.000 الف ناخب من كل مناطق مدينة ترهونة .

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن انتخابات المجلس البلدي ترهونة ستكون بداية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في أغلب البلديات تباعا في كافة ربوع ليبيا و التي أنتهت المدة القانونية لمجالسها البلدية .

ويتابع الانتخابات 150 مراقبا و350 وكيلا عن المترشحين وينفذها اكثر من 400 موظفا .

وال..