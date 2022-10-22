شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تعلن الانتهاء من تنفيذ مشاريع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في حوضي سرت و غدامس .

طرابلس 22 اكتوبر 2022 (وال)- أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن الانتهاء من تنفيذ مشاريع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في الامتيازين (م ن 216 أ ) و (م ن 216 ب ) بحوض غدامس والامتيازين 16 ، 17 بحوض سرت بمساحة إجمالية تقدر ب3560 كم مربع.

وأوضحت الشركة ان الفرقة رقم AG-03 التابعة للشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي تمكنت من إنجاز مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد الذي يغطي مساحة 2873 كم مربع في الامتيازين(م ن 216 أ ) و ( م ن 216 ب).

كما نفذت الفرقة رقم AG-02 التابعة لنفس الشركة أعمال مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالامتيازين 16 ، 17 مساحته 687 كم مربع.

وأكدت شركة سرت أن هذه المشاريع استكملت حسب الجدول الزمني المخطط لها دون تسجيل اي حوداث.

وقالت الشركة إن النتائج الباهرة التي تحققت قد تم الإعداد لها بصورة دقيقة من قبل المختصين من العناصر الوطنية المتميزة بإدارة الاستكشاف والحرفية العالية التي تميزت بها الشركة المنفذة للمشروع.

وال..