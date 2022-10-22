احباط هجرة (94 ) مهاجرا غير شرعي من شواطئ القره بوللي .

طرابلس 22 اكتوبر 2022 (وال) – أعلنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنه بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بإلادارة بشروع عدد من المهاجرين غير الشرعيين في تنفيذ عملية هجرة غير شرعية الاربعاء قامت بالتحرك وإحباط العملية لنحو ” 94 ” مهاجرا، على شواطئ القره بوللي.

وأعلنت الادارة ان عدد المهاجرين فيها بلغ ” 94 ” شخصا من عدة دول أفريقية، بينهم ” 45 ” من النساء و ” 9 ” أطفال. وجرى اتخاد كل الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما جرى نقل المهاجرين إلى جهاز الهجرة لاتخاد ما يلزم من إجراءات.

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