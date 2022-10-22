الحزب الشيوعي الصيني يثبّت زعيمه قائدا للحزب ورئيسا للبلاد لولاية ثالثة .

بكين 22 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ أكد الحزب الشيوعي الصيني في ختام مؤتمره اليوم السبت ، على (الموقع المحوري) لزعيمه “شي جين بينغ”، ومنحه بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب .

وجاء في قرار تبنّاه بالاجماع أعضاء الحزب الحاضرين جلسة المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن ،القرار، تعديلات لميثاق الحزب، تنص بأن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 97 مليوناً، أن (يدعموا الموقع المحوري للرفيق شي جينبينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله) .

وبذلك أصبح في حكم المؤكد أن “شي” سيفوز غدا الأحد ، بولاية ثالثة على رأس الحزب، ومن ثم سيواصل مهامه رئيسا للبلاد، بعد انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية الجديدة .

ودعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت اليوم ، في قصر الشعب، إلى التحلي بـ (جرأة النضال من أجل النصر) حاثّا اياهم على العمل بجدّ، وأن يكونوا (عازمين على المضي قدماً) .

و ذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية للأنباء انه تم في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل 5 سنوات الاعلان عن اسماء اللجنة المركزية الجديدة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، غير متضمن لـ 4 من كبار زعامات الحزب الشيوعي، بينهم رئيس الوزراء الحالي “لي كه تشيانغ” الذي سيترك منصبه بحلول شهر مارس 2023 القادم.

كما سيغيب عن اللجنة المركزية المسؤول الثالث الصيني “لي زانشو”، ونائب رئيس الوزراء “هان تشينغ”، و “وانغ يانغ” رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني .

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