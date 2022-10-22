الرئيس الإيطالي يكلف ( جورجيا ميلوني ) بتشكيل الحكومة الجديدة .

روما 22 أكتوبر 2022 م (وال)- كلف الرئيس الإيطالي” سيرجو ماتاريلا ” رئيسة حزب أخوة إيطاليا ” جورجيا ميلوني ” والتي فازت في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة الجديدة .

وحسب الأمين العام للرئاسة الإيطالية فقد قبلت ميلوني (45 عاما) لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

و قدمت ” ميلوني ” أمس الجمعة تشكيلة حكومتها التي تضم ( 24 ) وزيرا منهم ( 7 ) وزيرات ، وضمت أنطونيو تاياني ” وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء و ” ماتيو بيانتيدوزي ” وزيرا للداخلية ، وستؤدي اليمين صباح اليوم السبت .

وال..