ادارة الرئيس الأمريكي ( جو بايدن) في كتاب جديد

واشنطن 22 أكتوبر 2022 م (وال) ــــ يعكف هذه الأيام الكاتب الصحافي الأمريكي “اليكس طومسون” الذي يعمل مراسلا في البيت الأبيض لعدد من الصحف ، بالاشتراك مع ” سايمون شوستر” على تأليف كتاب جديد حول إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وذلك وفق عقد ابرمته مع الصحافيان دار النشر “بلاي بوك” الأمريكية .

وذكرت صحيفة “بوليتكو” الأمريكية في عددها اليوم أن الكتاب سيكون جاهزا للتوزيع في أوائل العام 2024 .

ويبدو أن “طومسون” قد استحوذ على قصب السبق من الصحافي الأمريكي الشهير “بوب وود وارد” الذي ارغم الرئيس الأسبق “ريتشارد نيكسون” عام 1974 على الاستقالة نتيجة كشف تحقيقاته الصحافية فضيحة “ووتر غيت” .

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