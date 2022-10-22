وكالة الانباء المغربية الرسمية: الاتفاق بين (عقيلة ) و ( المشري) نص على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة وتوحيد السلطة التنفيذية.

الرباط 22 أكتوبر 2022م (وال) – نشرت وكالة المغرب العربي للإنباء الرسمية ما وصفته بالنقاط الرئيسية في الاتفاق الذي توصل اليه رئيسي مجلس النواب ” عقيلة صالح ” والأعلى للدولة ” خالد المشري ” أمس الجمعة بالرباط، ونص على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وحسب الوكالة المغربية الرسمية فقد نص الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، والعمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.

كما نص الاتفاق – حسب الوكالة – على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، واستئناف لقاءات التشاور بشكل متقارب خلال الفترة القادمة بالمملكة المغربية.

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