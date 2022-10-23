لقاء ثلاثي في الرباط بين (عقيلة ) و ( المشري ) و (ابوريطة ) .

الرباط 22 أكتوبر 2022م (وال) – عقد رئيسا مجلسا النواب والاعلى للدولة ” ” عقيلة صالح ” و ” خالد المشري ” اجتماعا مشتركا في الرباط مع وزير الخارجية المغربي “ناصر أبوريطة”.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ان الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بمدينة الرباط بحضور أعضاء المجلس “صالح جعودة” و”جلال حسن” و”عبد المطلب بقص” و”محمد أبوسنينة” ناقش الملفات السياسية الجارية بالبلاد ولا سيما ملف الانتخابات والعمل المشترك لإيجاد حلول لها وفق الآليات بين المجلسين.

وعبر ” المشري ” – حسب المكتب – في ختام الاجتماع عن امتنانه لجهود دولة المغرب مملكة وحكومة وشعبا في تعزيز لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودورهم السابق الفعال في استضافة الحوارات الليبية، مشيدا بالدعم الدائم والمستمر للشعب الليبي من أجل كسر الجمود السياسي وإيجاد حل ليبي – ليبي.

( وال )