الإعلان عن إقامة قنصلية مغربية متنقلة في طرابلس بدء من الاثنين القادم .

طرابلس 22 أكتوبر 2022م (وال ) – أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس اليوم لكافة المواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في ليبيا إقامة قنصلية متنقلة إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة من الـ 24 الى 30 أكتوبر الجاري وذلك بفندق المهارى .

وأكدت أن القنصلية المتنقلة ستعمل على تقديم عدة خدمات منها تسلم جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور بحسب بيان صادر عن القنصلية المغربية ، كما أنها ستعمل على تسلم بطاقات التعريف الوطنية المنجزة وتقديم طلبات استخراج نسخة من بطاقة السوابق القضائية.

وفيما يخص الحالة المدنية ستقوم بتسلم طلبات تسجيل الولادات والوفيات مع استخراج شواهد عرفية خاصة بالزواج، فضلا عن تسليم الدفاتر العائلية إلى جانب التصديقات والشواهد الأخرى.

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