باتيلي يشدد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا والحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار.

طرابلس 22 أكتوبر 2022م (وال ) – شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” عبد الله باتيلي ” على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت بـ ” خليفة حفتر ” في بنغازي بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني.

وأكد ” باتيلي ” خلال اللقاء عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، مجددًا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

ووفقا للبعثة فقد التقى ” عبد الله باتيلي ” كذلك مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

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