في مصراتة : الدبيبة يشارك في إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة من مصابي الحروب ، ويفتتح مركز ( الوسام ) للصم وضعاف السمع.

مصراتة 23 أكتوبر 2022 م ( وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” في احتفالية إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب في مدينة مصراتة .

وأكد الدبيبة – حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة – خلال كلمته في الاحتفالية استمرار حكومة الوحدة الوطنية في العمل من أجل الاهتمام بهذه الفئة وتوفير كل الخدمات لهم.

كما افتتح رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” أمس السبت مركز (الوسام ) للصم وضعاف السمع في منطقة قصر حمد بمصراتة.

وجدد ” الدبيبة ” في كلمة له أمام الحاضرين – حسب نفس المصدر – دعم حكومته لهذه الفئة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

(وال)