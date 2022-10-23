في مصراتة : الدبيبة يشارك في إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة من مصابي الحروب ، ويفتتح مركز ( الوسام ) للصم وضعاف السمع.

مصراتة 23 أكتوبر 2022 م ( وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” في احتفالية إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب في مدينة مصراتة .
وأكد الدبيبة – حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة – خلال كلمته في الاحتفالية استمرار حكومة الوحدة الوطنية في العمل من أجل الاهتمام بهذه الفئة وتوفير كل الخدمات لهم.
كما افتتح رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” أمس السبت مركز (الوسام ) للصم وضعاف السمع في منطقة قصر حمد بمصراتة.
وجدد ” الدبيبة ” في كلمة له أمام الحاضرين – حسب نفس المصدر – دعم حكومته لهذه الفئة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
(وال)
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