على هامش معرض بنغازي الدولي .. توقيع عقد نشر كتاب بين دكتور المصباحي و مكتبة مدبولي المصرية

بنغازي 23 أكتوبر 2022 (وال) – وقع على هامش معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م مساء أمس السبت، عقد نشر كتاب بين المدير التنفيذي للمعرض الدكتور محمد المصباحي و مكتبة مدبولي للنشر المصرية، وذلك بقاعة “سيدي خريبيش” الثقافية.

و يحمل الكتاب عنوان “الأبعاد الاجتماعية والثقافية لاستخدام الهاتف النقال لدى الشباب الليبي، وهي دراسة علمية قدمت لنيل درجة الإجازة العليا “دكتوراة”، بمعهد الدراسات والبحوث العربية في القاهرة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال صاحب ومدير عام مكتبة مدبولي المصرية محمود مدبولي: رسالة دكتور المصباحي موضوع علمي نادر، و مادة جديدة لم يتم تناولها سابقاً، فهي تركز على الهاتف النقال وأبعاده لدى فئة الشباب بشكل خاص.

وعن بادرة التوقيع أضاف المدبولي: فكرة التوقيع جاءت بالصدفة ضمن حديث، حيث فكر دكتور أن يجعل رسالته العلمية كتاب، وبعد ما اطلعت عليها أعجبت بها كثيراً، فقمت بالطرح عليه أن أوقع معه عقد نشر الكتاب.

أكمل: نحن نحرص على دعم جميع المؤلفين من الوطن العربي عامة وليبيا خاصة، لأننا نتبنى المواضيع العلمية النادرة، وهذا مايميز مكتبة مدبولي، ومن الممكن توقع الدار مع مؤلفين آخرين في المستقبل.

الجدير بالذكر أن مكتبة مدبولي هي إحدى أقدم مكتبات القاهرة، أنشأها محمد مدبولي محمد حسين الشهير بالحاج مدبولي (1938-2008)، الذي يعد من أبرز ناشري مصر. (وال – بنغازي) هــ ع

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