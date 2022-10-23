افتتاح معرض الإبداع الثاني للرسم والخط وفن النحت والمشغولات اليدوية ببلدية بنت بية .

سبها 23 اكتوبر 2022م ( وال )- احتفل امس بمنطقة قبرعون ببلدية بنت بية بافتتاح معرض الإبداع الثاني للرسم والخط وفن النحت والمشغولات اليدوية تحت شعار ” بريشتى وقلمى ابعث رسالى ” .

وشارك في افتتاحه عميد البلدية المكلف ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية وعدد من المسؤولين بالبلدية والبلديات المجاورة والمشاركين فيه وجمع غفير من اهالى المنطقة .

وضم المعرض العديد من المشاركات من اللوحات الفنية الابداعية للخط والرسم بجميع انواعه والمنحوتات والاشغال اليدوية والمجسمات بالاضافة الى الخبمة الثراتية التى تبرز الفنون المقتنيات والصناعات التفليدية التى تزخر بها هذه البلدية .

(وال سبها )