بناء ملعب لكرة القدم ببلدية المنشية يصل الى مراحله النهائية .

الجميل 23 اكتوبر 2022 (وال)- افاد عميد بلدية المنشية بمنطقة الجميل محمد غيطة بان نسبة الانجاز في ملعب كرة القدم الجاري انشاؤه بلغت مراحلها الاخيرة حيث وصلت الى ثمانين في المائة .

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع الذي تدعمه وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية برفقة المهندس محمد المجدوبي مدير ادارة المشروعات بالوزارةوعدد من اعضاءاللجنة المكلفة بادارة نادي المنشية .

واثنى مدير ادارة المشروعات بوزارة الرياضة على دور الشركة المنفذة لمشروع الملعب ، مؤكدا على اهمية استكمال المشروع حسب بنود العقد المبرم معها واعطى الاذن للشركة للقيام ببعض الاعمال الاضافية .

وقدم عميد بلدية المنشية الشكر لوزارة الرياضة والادارات التابعة لها على دعمها لكأفة المؤسسات الرياضية ومنها بلدية المنشية حيث سيساهم هذا الملعب في اعطاء فرصة للشباب في ممارسة هواياتهم واكتشاف مواهبهم.

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