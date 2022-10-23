(شكشك) يُشارك في الدورة الـ (14) للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)

جدة 23 أكتوبر 2022 (وال)- بدأت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

واستهل اليوم الأول بإجتماع المجلس التنفيذي الرابع والستين للمنظمة، واستعراض تقارير اللجان المختصة حول أنشطة المنظمة المختلفة خلال الفترة السابقة، منها تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية، وتقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، وتقرير مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقارير الفنية ذات العلاقة بإختصاص المنظمة.

كما استعرض الاجتماع نتائج متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي، واعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة من ( 2028 – 2023).

وتتواصل أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حتى الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري. (وال)

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