صحف بريطانيا وسباق التنافس على رئاسة الحكومة وزعامة حزب المحافظين .

لندن 23 اكتوبر 2023 م (وال) ـــ هيمن بوريس جونسون وريشي سوناك على الصفحات الأولى بصحف اليوم الأحد مع احتدام السباق حول اي منهما سيصبح زعيم حزب المحافظين التالي ورئيس الوزراء .

فقد ألقت صحيفة (صنداي تايمز) بظلال من الشك على ما إذا كان لدى “بوريس جونسون” ما يكفي من المؤيدين لإدراجهم في الاقتراع يوم الاثنين ، في غضون ذلك ، فان وزير المالية الأسبق “ريشي سوناك” يتقدم نحو الزعامة والرئاسة ، حيث فاز بدعم شخصيات بارزة في حزب المحافظين مثل كيمي بادينوش واللورد فروست) ، كما تقول الصحيفة .

وتقول صحيفة “أوبزرفر” التوأم الأسبوعي لصحيفة “الغارديان” : (إن كبار المحافظين منخرطون في حملة محمومة لمنع جونسون من العودة إلى داونينج ستريت ، بدعوى أنه يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حزب المحافظين. كما ذكرت أن مؤيدي سوناك يعتقدون أن عودة جونسون إلى رئاسة الحزب والحكومة يمكن أن تعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر .

ونقلت عن وزراء سابقون في مجلس الوزراء يدعمون سوناكقولهم : ( إن عودة جونسون من شأنها أن تزعج الأسواق المالية أيضًا ، مما يزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في غضون أيام) .

وتقول صحيفة “صنداي ميرور” (إن استطلاعًا بعد استطلاع يظهر أن الناس في بريطانيا يريدون تغيير الحكومة ، وليس مجرد تغيير الزعيم) .

…(وال)