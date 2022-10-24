الشركة العامة للمياه تعلن عن قفل المياه عن مناطق شارع عمر المختار وعمارات 7 أكتوبر والمناطق المجاورة لإجراء أعمال صيانة لشبكة المياه المتهالكة .

طرابلس 23 اكتوبر 2022 م (وال) – أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عن قفل المياه اعتبارا من مساء اليوم الأحد عن مناطق شارع عمر المختار وعمارات 7 اكتوبر والمناطق المجاورة لإجراء أعمال صيانة ضرورية علي الخط الرئيس المغذي للمنطقة نظرا لتهالك الشبكة وقدمها .

وأوضحت الشركة في تنويه لها بأن فرقها الفنية سنعمل علي عودة الضخ في أقرب وقت ممكن حال انتهاء أعمال الصيانة ، معبرة عن أسفها لقفل الطريق بشارع عمر المختار .

وأشارت الشركة إلى أنها في انتظار قفل المياه من قبل جهاز النهر غدا الاثنين ا، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية علي الخط الرئيس المغذي للمنطقة نظرا لتهالك الشبكة وقدمها .

(وال)