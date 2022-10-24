الاحوال الجوية : استقرار الأجواء على معظم المناطق و درجات الحرارة تتراوح بين ( 25 و 30 ) درجة مئوية .

طرابلس 24 اكتوبر 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول الاحوال الجوية بداية من اليوم الاثنين توقع فيها استقرار الأجواء على معظم المناطق،و تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

** رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

** الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد .

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة بسيطة غدا.

** الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة .

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة .

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

وال..